Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 13:20
    Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране

    В ближайшие дни Израиль планирует нанести новую серию ударов по тысячам целей в Иране.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    "В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей... в Иране", - написал он.

    Нетаньяху также призвал жителей Ирана выйти на улицу для свержения правящей власти.

    "(…) Помощь, которую вы так долго ждали, теперь пришла. Настало время объединиться ради исторической миссии", - подчеркнул израильский премьер.

    Биньямин Нетаньяху Израиль Удары по Ирану

    Последние новости

    13:37

    В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

    В регионе
    13:20

    Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране

    Другие страны
    13:19
    Фото

    Граждане Бангладеш, Катара и Пакистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:17

    В Омане атакован нефтяной танкер, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:14

    Мохсен Резаи: Военные действия будут продолжаться пока Иран не отомстит за смерть Хаменеи

    В регионе
    13:10

    Граждане Ирана атаковали посольство США в Ираке

    Другие страны
    12:58

    В Тегеране прогремели взрывы

    В регионе
    12:55

    Нового Верховного лидера Ирана изберет Совет экспертов

    В регионе
    12:50

    При атаках на Иран погиб глава разведки - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей