Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 13:20
В ближайшие дни Израиль планирует нанести новую серию ударов по тысячам целей в Иране.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей... в Иране", - написал он.
Нетаньяху также призвал жителей Ирана выйти на улицу для свержения правящей власти.
"(…) Помощь, которую вы так долго ждали, теперь пришла. Настало время объединиться ради исторической миссии", - подчеркнул израильский премьер.
