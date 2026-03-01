Нетаньяху: Мы скоро нанесем удары по тысячам целей в Иране

В ближайшие дни Израиль планирует нанести новую серию ударов по тысячам целей в Иране.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей... в Иране", - написал он.

Нетаньяху также призвал жителей Ирана выйти на улицу для свержения правящей власти.

"(…) Помощь, которую вы так долго ждали, теперь пришла. Настало время объединиться ради исторической миссии", - подчеркнул израильский премьер.