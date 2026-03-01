İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Yuventus" Manuel Lokatelli ilə müqaviləni 2030-cu ilədək uzatmağı planlaşdırır

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 13:52
    Yuventus Manuel Lokatelli ilə müqaviləni 2030-cu ilədək uzatmağı planlaşdırır

    "Yuventus" yarımmüdafiəçisi Manuel Lokatellini komandada saxlamaq niyyətindədir.

    "Report" "Tuttosport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Turin klubu futbolçu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq.

    Tərəflər arasında imzalanacaq yeni sözləşmə 2030-cu il iyunun 30-na qədər qüvvədə olacaq.

    Yeni müqaviləyə əsasən, oyunçunun illik məvacibi 4 milyon avroya qədər artırılacaq. "Yuventus" bu addımla yarımmüdafiəçiyə cari mövsümdəki çıxışına görə minnətdarlığını ifadə etmək istəyir.

    Qeyd edək ki, Manuel Lokatelli 2023-cü ildə "Sassuolo"dan 36 milyon avro qarşılığında Turin təmsilçisinə keçib. Onun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci il iyunun 30-dək nəzərdə tutulub. Yarımmüdafiəçi cari mövsümdə "Yuventus"un forması ilə çıxdığı 36 matçda 3 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

