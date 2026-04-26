İsrailin Baş naziri Livanda "Hizbullah"ın hədəflərinə güclü zərbə endirməyi əmr edib

    İsrailin Baş naziri Livanda Hizbullahın hədəflərinə güclü zərbə endirməyi əmr edib

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ölkə ordusuna Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə güclü zərbə endirməyi əmr edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Ynet" portalı Baş nazirin Dəftərxanasına istinadən xəbər verib.

    "Hizbullah" tərəfindən çoxsaylı atəşkəs rejiminin pozuntuları fonunda Baş nazir Netanyahu İsrailin Müdafiə Ordusuna qruplaşmanın Livandakı obyektlərinə gücül zərbə endirməyi əmr etdi", - məlumatda deyilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, Küveyt, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.

    İsrail-Livan gərginliyi Yaxın Şərqdə eskalasiya Binyamin Netenyahu Hizbullah qruplaşması
    Премьер Израиля распорядился нанести мощный удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

