Премьер Израиля распорядился нанести мощный удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны нанести мощный удар по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на канцелярию премьера.

"На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" премьер-министр Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля нанести массированный удар по объектам группировки в Ливане", - следует из сообщения.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.