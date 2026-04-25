Премьер Израиля распорядился нанести мощный удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны нанести мощный удар по объектам "Хезболлах" в Ливане.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на канцелярию премьера.

    "На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" премьер-министр Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля нанести массированный удар по объектам группировки в Ливане", - следует из сообщения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Последние новости

    01:02

    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Экология
    00:47

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    Футбол
    00:19

    Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

    Другие страны
    00:00

    Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

    Другие страны
    23:48

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Футбол
    23:38

    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

    В регионе
    23:25

    Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    Внешняя политика
    23:10

    Трамп: США получили от Ирана новое предложение

    Другие страны
    22:58

    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Экология
    Лента новостей