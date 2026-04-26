"Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında liderliyini geri qaytarıb
- 26 aprel, 2026
- 03:54
"Arsenal" topladığı xallarla İngiltərə Premyer Liqasında yeganə liderliyini geri qaytarıb.
"Report"un məlumatına görə, Mikel Artetanın komandası XXXIV turun oyununda "Nyukasl"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Oyun Londonda baş tutub. Yeganə qolu Ebereçi Eze 9-cu dəqiqədə vurub.
"Arsenal"ın 73 xal toplayıb və turnir cədvəlində birinci yerdədir. Komanda üç xalla ehtiyat oyunu olan "Mançester Siti"ni qabaqlayır. "Nyukasl" 42 xalla 14-cü yerdədir.
