    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Арсенал вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    "Арсенал" вернул себе единоличное лидерство по набранным очкам в чемпионате Англии по футболу.

    Как сообщает Report, команда Микеля Артеты одержала победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0 в матче 34-го тура.

    Игра прошла в Лондоне. На 9-й минуте гол забил Эберечи Эзе.

    "Арсенал" набрал 73 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. На три очка он опережает "Манчестер Сити", у которого имеется игра в запасе. "Ньюкасл" - на 14-м месте с 42 очками.

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

