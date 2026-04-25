"Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

"Арсенал" вернул себе единоличное лидерство по набранным очкам в чемпионате Англии по футболу.

Как сообщает Report, команда Микеля Артеты одержала победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0 в матче 34-го тура.

Игра прошла в Лондоне. На 9-й минуте гол забил Эберечи Эзе.

"Арсенал" набрал 73 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. На три очка он опережает "Манчестер Сити", у которого имеется игра в запасе. "Ньюкасл" - на 14-м месте с 42 очками.