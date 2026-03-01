İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İordaniyanın İrandakı səfiri təxliyə şəraitinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 01 mart, 2026
    • 13:41
    İordaniyanın İrandakı səfiri təxliyə şəraitinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    İordaniyanın İrandakı səfiri Əşrəf Xasavneh ölkəsinin diplomatik nümayəndə heyəti "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    Səfir bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    "Azərbaycanı sevirəm. Bizim təxliyəmiz üçün yaradılan şəraitə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycana növbəti gəlişim turist kimi olar", - səfir deyib.

    Qeyd edək ki, İordaniyanın 4 nəfər diplomatik nümayəndə heyəti "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən təxliyə olunub. Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərə keçid üçün zəruri şərait yaradıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    İordaniya səfiri təxliyə İran Azərbaycan
    Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации
    Jordan ambassador thanks Azerbaijan for evacuation support

    Son xəbərlər

    15:09

    İsrailin Müdafiə Ordusu: İranın 40 komandiri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    14:53
    Foto

    Çin, Polşa, Qətər vətəndaşları, BƏƏ diplomatları Azərbaycana təxliyə olunub – YENİLƏNİB-2

    Region
    14:40
    Foto

    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    14:30

    Qavi uzun fasilədən sonra "Barselona"ya qayıtmağa hazırlaşır

    Futbol
    14:27
    Foto

    Çin vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunur - YENİLƏNİB-5

    Region
    14:22

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    14:04
    Video

    Netanyahu: İranda minlərlə hədəfə zərbələr endirəcəyik

    Digər ölkələr
    13:57

    Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistandakı təlim-məşq toplanışını başa vurub

    Fərdi
    13:55
    Foto

    Hörmüz boğazına ancaq İran və Çinin donanması buraxılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti