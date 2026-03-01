Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посол Иордании в Иране Ашраф Хасавне поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации дипломатической делегации его страны через пограничный пункт пропуска "Астара".

    Об этом дипломат сообщил в комментарии Report.

    "Я люблю Азербайджан. Благодарю за созданные условия для нашей эвакуации. Надеюсь, что в следующий раз приеду в Азербайджан уже как турист", - сказал он.

    Отметим, что через пункт пропуска "Астара" были эвакуированы четыре представителя дипломатической миссии Иордании. Азербайджанская сторона создала для них необходимые условия для пересечения границы.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    İordaniyanın İrandakı səfiri təxliyə şəraitinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Jordan ambassador thanks Azerbaijan for evacuation support

