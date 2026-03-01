Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistandakı təlim-məşq toplanışını başa vurub
Fərdi
- 01 mart, 2026
- 13:57
Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət milli komandasının üzvləri Özbəkistanda keçirilən təlim-məşq toplanışını başa vurublar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından bildirilib.
Fevralın 16-dan 28-dək davam edən hazırlıq prosesi may ayında keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyıb.
