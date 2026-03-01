İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fərdi
    • 01 mart, 2026
    • 13:57
    Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistandakı təlim-məşq toplanışını başa vurub

    Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət milli komandasının üzvləri Özbəkistanda keçirilən təlim-məşq toplanışını başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından bildirilib.

    Fevralın 16-dan 28-dək davam edən hazırlıq prosesi may ayında keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyıb.

    taekvondo Özbəkistan Təlim-məşq toplanışı

