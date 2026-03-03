HRANA: Число погибших в результате атак США и Израиля на Иран превысило 700

Число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану превысило 700.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Human Rights Activist News Agency (HRANA).

Сообщается, что с 28 февраля в результате атак погибли 742 человека. Организация отметила, что 176 из погибших - дети и подростки.

В отчете также указывается, что число раненых достигло 971 человека, из которых 115 - дети.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.