Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    HRANA: Число погибших в результате атак США и Израиля на Иран превысило 700

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 07:10
    HRANA: Число погибших в результате атак США и Израиля на Иран превысило 700

    Число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану превысило 700.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Human Rights Activist News Agency (HRANA).

    Сообщается, что с 28 февраля в результате атак погибли 742 человека. Организация отметила, что 176 из погибших - дети и подростки.

    В отчете также указывается, что число раненых достигло 971 человека, из которых 115 - дети.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Удары по Ирану погибшие HRANA
    HRANA: ABŞ və İsrailin İrana hücumlarında ölənlərin sayı 700-ü ötüb

    Последние новости

    07:32

    Вэнс заявил, что США не собираются ввязываться в новый многолетний конфликт

    Другие страны
    07:10

    HRANA: Число погибших в результате атак США и Израиля на Иран превысило 700

    В регионе
    06:58

    В районе секретной базы США в Неваде произошли землетрясения

    Другие страны
    06:23

    Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 24

    Другие страны
    05:56

    Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:18

    Зампред комитета разведки Сената заявил, что угрозы США со стороны Ирана не было

    Другие страны
    04:43

    КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек

    В регионе
    04:21

    Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

    Другие страны
    03:52

    CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    Другие страны
    Лента новостей