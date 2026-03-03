В районе секретной базы США в Неваде произошли землетрясения

Геологи зафиксировали серию малоамплитудных землетрясений в районе засекреченного американского полигона "Тонопа", также известного как "Зона-52".

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, за прошедшую неделю ученые из Геологической службы США наблюдали более 100 сейсмических событий, варьировавшихся от 1,0 до 3,0 по амплитуде в радиусе 80 км от полигона.

Отмечается, что учащение землетрясений произошло на фоне бомбардировок Ирана со стороны Израиля и США и слов американского президента Дональда Трампа о приближающейся "большой волне" ударов по региону.

"Зона-52" является строго засекреченной военной базой США, полигон также долго использовался для испытаний оружия. Газета подчеркнула, что землетрясения могли быть просто длительным периодом нормальной геологической активности в регионе.