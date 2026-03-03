Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В районе секретной базы США в Неваде произошли землетрясения

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 06:58
    В районе секретной базы США в Неваде произошли землетрясения

    Геологи зафиксировали серию малоамплитудных землетрясений в районе засекреченного американского полигона "Тонопа", также известного как "Зона-52".

    Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

    По ее информации, за прошедшую неделю ученые из Геологической службы США наблюдали более 100 сейсмических событий, варьировавшихся от 1,0 до 3,0 по амплитуде в радиусе 80 км от полигона.

    Отмечается, что учащение землетрясений произошло на фоне бомбардировок Ирана со стороны Израиля и США и слов американского президента Дональда Трампа о приближающейся "большой волне" ударов по региону.

    "Зона-52" является строго засекреченной военной базой США, полигон также долго использовался для испытаний оружия. Газета подчеркнула, что землетрясения могли быть просто длительным периодом нормальной геологической активности в регионе.

    землетрясение США Невада
    Nevada ştatındakı gizli ABŞ bazasının yaxınlığında zəlzələ baş verib

    Последние новости

    07:32

    Вэнс заявил, что США не собираются ввязываться в новый многолетний конфликт

    Другие страны
    07:10

    HRANA: Число погибших в результате атак США и Израиля на Иран превысило 700

    В регионе
    06:58

    В районе секретной базы США в Неваде произошли землетрясения

    Другие страны
    06:23

    Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 24

    Другие страны
    05:56

    Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:18

    Зампред комитета разведки Сената заявил, что угрозы США со стороны Ирана не было

    Другие страны
    04:43

    КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек

    В регионе
    04:21

    Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

    Другие страны
    03:52

    CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    Другие страны
    Лента новостей