    В Баку на девяти улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 03 марта, 2026
    • 08:22
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    5. Проспект Бабека, в направлении центра;

    6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

