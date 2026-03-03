В Баку на девяти улицах и проспектах затруднено движение транспорта
- 03 марта, 2026
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.