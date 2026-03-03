Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 24

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 06:23
    По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения самолета ВВС Боливии с автомобилями в городе Эль-Альто.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала ED24 сообщил глава местной полиции Эриберто Валенсия.

    "Была информация о 22 погибших, однако теперь известно о 24", - сказал он.

    Министр здравоохранения Боливии Марсела Флорес в свою очередь сообщила, что двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Всего ранее сообщалось о 37 раненых.

    27 февраля самолет C-130 Hercules при посадке в аэропорту Эль-Альто выкатился за пределы летного поля и столкнулся с автомобилями. Среди возможных причин трагедии называют обледенение взлетной полосы.

