Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 24
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 06:23
По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения самолета ВВС Боливии с автомобилями в городе Эль-Альто.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала ED24 сообщил глава местной полиции Эриберто Валенсия.
"Была информация о 22 погибших, однако теперь известно о 24", - сказал он.
Министр здравоохранения Боливии Марсела Флорес в свою очередь сообщила, что двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Всего ранее сообщалось о 37 раненых.
27 февраля самолет C-130 Hercules при посадке в аэропорту Эль-Альто выкатился за пределы летного поля и столкнулся с автомобилями. Среди возможных причин трагедии называют обледенение взлетной полосы.
Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 24
