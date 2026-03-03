Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    КСИР атаковал американскую военную базу в Бахрейне

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 08:57
    КСИР атаковал американскую военную базу в Бахрейне

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с применением БПЛА и ракет военную авиабазе США, расположенную в районе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

    Согласно информации, атака была проведена в рамках четырнадцатой волны операции "Правдивое обещание 4". В ходе удара 20 БПЛА и три ракеты поразили установленные цели.

    "В результате было уничтожено главное командно-штабное здание авиабазы США", - говорится в заявлении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Удары по Ирану
    SEPAH Bəhreyndəki ABŞ hərbi bazasına hücum həyata keçirib

    Последние новости

    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    09:21

    Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях

    Происшествия
    09:17

    Трамп: США могут вести войны вечно и готовы к большой победе

    Другие страны
    09:15

    У Северных Курил произошло землетрясение

    В регионе
    09:14

    Состоится собрание акционеров Kapital Bank

    Финансы
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.03.2026)

    Финансы
    08:57

    КСИР атаковал американскую военную базу в Бахрейне

    Другие страны
    08:46
    Видео

    В Тбилиси произошел сильный пожар в здании банка

    В регионе
    08:22

    В Баку на девяти улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей