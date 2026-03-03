КСИР атаковал американскую военную базу в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с применением БПЛА и ракет военную авиабазе США, расположенную в районе Шейх-Иса в Бахрейне.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.
Согласно информации, атака была проведена в рамках четырнадцатой волны операции "Правдивое обещание 4". В ходе удара 20 БПЛА и три ракеты поразили установленные цели.
"В результате было уничтожено главное командно-штабное здание авиабазы США", - говорится в заявлении.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.