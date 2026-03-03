Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 05:56
    Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде.

    Как передает Report, об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер.

    "Я только что разговаривала с президентом Трампом, он сказал, что вы скоро узнаете, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и на убийство американских военнослужащих, - написала она в социальной сети X. - Он также сказал мне, что не считает необходимым вводить войска [в Иран]".

    Как сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии, посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание.

    По сведениям журналиста телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, в результате инцидента никто не пострадал, так как в здании не было людей.

    Дональд Трамп посольство США Эр-Рияд
    Tramp ABŞ-nin Ər-Riyaddakı səfirliyinə hücuma cavab veriləcəyini bildirib

    Последние новости

    05:56

    Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:18

    Зампред комитета разведки Сената заявил, что угрозы США со стороны Ирана не было

    Другие страны
    04:43

    КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек

    В регионе
    04:21

    Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

    Другие страны
    03:52

    CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    Другие страны
    03:40

    Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

    Другие страны
    03:09

    Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие

    Другие страны
    02:37

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:11

    "Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги

    Футбол
    Лента новостей