Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на нападение на посольство в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер.

"Я только что разговаривала с президентом Трампом, он сказал, что вы скоро узнаете, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и на убийство американских военнослужащих, - написала она в социальной сети X. - Он также сказал мне, что не считает необходимым вводить войска [в Иран]".

Как сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии, посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание.

По сведениям журналиста телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, в результате инцидента никто не пострадал, так как в здании не было людей.