AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу Эпштейна
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 04:53
По меньшей мере 16 файлов пропали с общедоступной веб-страницы минюста США, посвященной документам по делу Джеффри Эпштейна.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Исчезновение материалов произошло менее чем через сутки после их публикации, без каких-либо пояснений со стороны властей и без официального уведомления общественности.
По их данным, пропавшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также фотографию, на которой была запечатлена серия снимков, размещенных на креденце и в ящиках. На одном из таких изображений внутри ящика находилась фотография Дональда Трампа рядом с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и давней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
