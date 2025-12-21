Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 04:53
    AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу Эпштейна

    По меньшей мере 16 файлов пропали с общедоступной веб-страницы минюста США, посвященной документам по делу Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Исчезновение материалов произошло менее чем через сутки после их публикации, без каких-либо пояснений со стороны властей и без официального уведомления общественности.

    По их данным, пропавшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также фотографию, на которой была запечатлена серия снимков, размещенных на креденце и в ящиках. На одном из таких изображений внутри ящика находилась фотография Дональда Трампа рядом с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и давней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

    дело Эпштейна Минюст США Associated Press

    Последние новости

    04:53

    AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:18

    NYT: Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Другие страны
    03:45

    Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в "Реале" за один год

    Футбол
    03:06

    Израильские военные провели зачистку четырех поселков в Эль-Кунейтре

    Другие страны
    02:37

    SpaceX приостановила развертывание cпутниковой группировки Starlink

    ИКТ
    02:21

    NYT: Задержанного США у берегов Венесуэлы танкера нет в черном списке Минфина - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:58

    "Реал" уверенно обыграл "Севилью" в матче 17-го тура Ла Лиги

    Футбол
    01:19

    Фидан на встречах в США обозначил позицию Турции по российско-украинской войне

    В регионе
    01:05

    СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

    В регионе
    Лента новостей