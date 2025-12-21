ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin siyahılarından Epşteynin işi üzrə fayllar yoxa çıxıb
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 05:42
ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin Ceffri Epşteyn işi ilə bağlı sənədlərə həsr olunmuş açıq veb saytından azı 16 fayl yoxa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Materialların yoxa çıxması, hakimiyyət orqanlarının heç bir izahatı və ya ictimaiyyətə rəsmi bildiriş verilmədən, dərc edildikdən 24 saatdan az müddət sonra baş verib.
"Associated Press"in məlumatına görə, itkin düşmüş fayllar arasında çılpaq qadınların şəkilləri, eləcə də əşyalar üzərində və ya qutularda nümayiş etdirilən bir sıra fotoşəkillər var idi. Qutuların içərisində olan bu şəkillərdən biri Donald Trampın Ceffri Epşteyn, Melaniya Tramp və Epşteynin uzun müddətli ortağı Qisleyn Maksvell ilə birlikdə çəkilmiş fotoşəkili idi.
Son xəbərlər
06:17
Argentinanın keçmiş prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
05:42
ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin siyahılarından Epşteynin işi üzrə fayllar yoxa çıxıbDigər ölkələr
05:08
KİV: Ukrayna Rusiyanın neft tankerlərinin ovuna başlayıbDigər ölkələr
04:39
Mbappe Ronaldunun "Real"da bir ildəki qol rekordunu təkrarlayıbFutbol
04:17
İsrail hərbçiləri Əl-Kuneytrada dörd qəsəbəni radikallardan təmizləyiblərDigər ölkələr
03:56
"SpaceX" "Starlink" peyk qruplaşmasının orbitə yerləşdirilməsini dayandırıbİKT
03:28
"Real" La Liqanın XVII turunda "Sevilya" üzərində əzmkar qələbə qazanıbFutbol
03:00
ABŞ-nin Venesuela sahillərində saxladığı tanker Maliyyə Nazirliyinin qara siyahısında deyil - YENİLƏNİBDigər ölkələr
02:42