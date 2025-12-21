Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Реал" уверенно обыграл "Севилью" в матче 17-го тура Ла Лиги

    Футбол
    • 21 декабря, 2025
    • 01:58
    Реал уверенно обыграл Севилью в матче 17-го тура Ла Лиги

    Мадридский "Реал" в домашней встрече 17-го тура чемпионата Испании по футболу уверенно обыграл "Севилью" из одноименного города.

    Как сообщает Report, встреча на "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Счет на 38-й минуте открыл полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем. На 68-й минуте встречи защитник гостей Маркао получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 86-й минуте нападающий "Реала"Килиан Мбаппе реализовал пенальти и установил окончательный счет.

    После этой победы мадридцы, расположившись на второй строчке турнирной таблицы, временно сократили отставание от идущей на первом месте "Барселоны" до 1 очка. У команд 42 и 43 очка соответственно, при этом у каталонцев игра в запасе.

    "Севилья" с 20 баллами в активе делит с "Хетафе" 9-10 места.

    футбол ФК "Реал" Ла Лига

    Последние новости

    03:06

    Израильские военные провели зачистку четырех поселков в Эль-Кунейтре

    Другие страны
    02:37

    SpaceX приостановила развертывание cпутниковой группировки Starlink

    ИКТ
    02:21

    NYT: Задержанного США у берегов Венесуэлы танкера нет в черном списке Минфина - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:58

    "Реал" уверенно обыграл "Севилью" в матче 17-го тура Ла Лиги

    Футбол
    01:19

    Фидан на встречах в США обозначил позицию Турции по российско-украинской войне

    В регионе
    01:05

    СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

    В регионе
    00:37

    Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

    Другие страны
    00:22

    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    Происшествия
    23:51

    "Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

    Футбол
    Лента новостей