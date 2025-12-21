"Реал" уверенно обыграл "Севилью" в матче 17-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" в домашней встрече 17-го тура чемпионата Испании по футболу уверенно обыграл "Севилью" из одноименного города.

Как сообщает Report, встреча на "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем. На 68-й минуте встречи защитник гостей Маркао получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 86-й минуте нападающий "Реала"Килиан Мбаппе реализовал пенальти и установил окончательный счет.

После этой победы мадридцы, расположившись на второй строчке турнирной таблицы, временно сократили отставание от идущей на первом месте "Барселоны" до 1 очка. У команд 42 и 43 очка соответственно, при этом у каталонцев игра в запасе.

"Севилья" с 20 баллами в активе делит с "Хетафе" 9-10 места.