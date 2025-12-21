Фидан на встречах в США обозначил позицию Турции по российско-украинской войне

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 декабря, 2025
    • 01:19
    Глава МИД Турции Хакан Фидан на встречах в США обозначил позицию Анкары по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об это руководитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил журналистам после встречи по Газе, состоявшейся в Майами с участием делегаций США, Турции, Египта и Катара.

    "Американская делегация выступает посредником не только в вопросе Газы, но и по Украине. В дополнение к встрече по Газе, проведенной в США в выходные, мы также собрались с представителями России, Украины и Европы для переговоров по Украине", - сказал Фидан.

    Он отметил, что турецкая сторона получила возможность "оценить последние события" в рамках мирного завершения российско-украинской войны.

    "Мы провели обстоятельный обмен мнениями. Президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] недавно провел встречу с [российским лидером Владимиром] Путиным в Туркменистане, и мы получили возможность непосредственно ознакомиться с позицией России. Вчера мы также узнали о позициях американцев, европейцев и украинцев в рамках того, что они обсуждали между собой. Мы также поделились с ними позицией Турции", - добавил Хакан Фидан.

    Fidan: ABŞ-də Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyini açıqladıq

