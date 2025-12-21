СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

В условиях ужесточения международных санкций в Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале газеты Donya-ye-Eghtesad.

Издание напоминает о решении Министерства финансов США от 18 декабря по поводу введения санкций против 29 нефтяных танкеров и управляющих ими компаний. Этот шаг направлен против "теневого флота" Ирана, используемого для обхода санкций и экспорта нефти и нефтехимических продуктов, указывает газета.

Эти меры, подчеркивается в статье, резко сократят валютные доходы Ирана и усилят давление на экономику, которая уже борется с инфляцией, девальвацией валюты и снижением покупательной способности.

"Рост цен в Иране свидетельствует о бедности. Резкий рост цен на иностранную валюту и золото на свободном рынке отражает распространение бедности, а инфляция, вызванная этим ростом, создаст дополнительную нагрузку на иранские домохозяйства в ближайшие месяцы. Только за последний год средняя цена на продукты питания в Иране выросла более чем на 66 процентов", - говорится в материале.

Также указывается, что инфляционное давление усилилось после восстановления санкций ООН и повторяющихся заявлений иранских официальных лиц о настаивании на продолжении ядерной программы страны.