    СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 01:05
    СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

    В условиях ужесточения международных санкций в Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью.

    Как сообщает Report, об этом говорится в материале газеты Donya-ye-Eghtesad.

    Издание напоминает о решении Министерства финансов США от 18 декабря по поводу введения санкций против 29 нефтяных танкеров и управляющих ими компаний. Этот шаг направлен против "теневого флота" Ирана, используемого для обхода санкций и экспорта нефти и нефтехимических продуктов, указывает газета.

    Эти меры, подчеркивается в статье, резко сократят валютные доходы Ирана и усилят давление на экономику, которая уже борется с инфляцией, девальвацией валюты и снижением покупательной способности.

    "Рост цен в Иране свидетельствует о бедности. Резкий рост цен на иностранную валюту и золото на свободном рынке отражает распространение бедности, а инфляция, вызванная этим ростом, создаст дополнительную нагрузку на иранские домохозяйства в ближайшие месяцы. Только за последний год средняя цена на продукты питания в Иране выросла более чем на 66 процентов", - говорится в материале.

    Также указывается, что инфляционное давление усилилось после восстановления санкций ООН и повторяющихся заявлений иранских официальных лиц о настаивании на продолжении ядерной программы страны.

    KİV: İranda yoxsulluq və bərabərsizlik dərinləşir

