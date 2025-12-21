Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 00:37
    Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

    Страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) готовы рассмотреть новые возможности для экспорта в Центральную Азию, если Евросоюз продолжит затягивать подписание соглашения о свободной торговле.

    Как передает Report, об этом в ходе саммита объединения в Бразилии заявил парагвайский лидер Сантьяго Пенья.

    "Мы не можем просто сидеть и ждать решения ЕС. Я считаю, что есть много других стран, с которыми мы можем заключить эти же соглашения, - сказал он. - Мы видим большие возможности в отношениях со странами Центральной Азии".

    По словам главы государства, страны ЕС до сих пор не поняли, что соглашение о свободной торговле "больше нужно им самим", нежели южноамериканскому экономическому сообществу. "Мы словно в роли жениха, ожидающего невесту у алтаря", - отметил Пенья.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила лидерам ЕС о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами "Меркосур". Подписание может состояться в январе 2026 года.

    MERCOSUR международные рынки Евросоюз

    Последние новости

    01:19

    Фидан на встречах в США обозначил позицию Турции по российско-украинской войне

    В регионе
    01:05

    СМИ: В Иране ухудшается ситуация с неравенством и бедностью

    В регионе
    00:37

    Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

    Другие страны
    00:22

    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    Происшествия
    23:51

    "Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

    Футбол
    23:26

    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    Другие страны
    23:02

    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

    Другие страны
    22:43
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Огузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:37

    Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

    Другие страны
    Лента новостей