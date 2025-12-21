Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

Страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) готовы рассмотреть новые возможности для экспорта в Центральную Азию, если Евросоюз продолжит затягивать подписание соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом в ходе саммита объединения в Бразилии заявил парагвайский лидер Сантьяго Пенья.

"Мы не можем просто сидеть и ждать решения ЕС. Я считаю, что есть много других стран, с которыми мы можем заключить эти же соглашения, - сказал он. - Мы видим большие возможности в отношениях со странами Центральной Азии".

По словам главы государства, страны ЕС до сих пор не поняли, что соглашение о свободной торговле "больше нужно им самим", нежели южноамериканскому экономическому сообществу. "Мы словно в роли жениха, ожидающего невесту у алтаря", - отметил Пенья.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила лидерам ЕС о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами "Меркосур". Подписание может состояться в январе 2026 года.