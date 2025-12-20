"Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в выездном матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев.

Игру обслуживала бригада под руководством главного судьи Джона Брукса.

На 33-й минуте полузащитник лондонцев Хави Симонс был удален с поля. На 57-й минуте Александер Исак открыл счет и вывел гостей вперед. Во время взятия ворот швед получил травму, его заменил Бреннан Джонсон. На 66-й минуте Уго Экитике удвоил преимущество "Ливерпуля". На 83-й минуте Ришарлисон отыграл один из мячей. На 90+4-й минуте вторую желтую карточку получил Кристиан Ромеро.

После этой игры "шпоры" с 22 очками находятся на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, "красные" с 29 очками располагаются на пятой строчке.