İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" "Tottenhem"i məğlub edib

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 02:12
    İngiltərə Premyer Liqası: Liverpul Tottenhemi məğlub edib

    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasının XVII turunda səfərdə "Tottenhem"i məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, Londondakı "Tottenhem Hotspur" stadionunda keçirilən oyun 2-1 hesabı ilə mersisaydlıların xeyrinə başa çatıb.

    Oyunu Con Bruksun rəhbərliyi ilə hakimlər briqadası idarə edib.

    33-cü dəqiqədə londonluların yarımmüdafiəçisi Xavi Simons meydandan qovulub. 57-ci dəqiqədə Aleksander İsak hesabı açaraq qonaqlara üstünlük qazandırıb. İsveçli qol zamanı zədələnib və onun yerinə Brennan Conson çıxıb.

    66-cı dəqiqədə Uqo Ekitike "Liverpul"un hesabdakı üstünlüyünü ikiqat artırıb. Rişarlison 83-cü dəqiqədə qolların birinin əvəzini çıxıb. 90+4-cü dəqiqədə Kristian Romero ikinci sarı vərəqə alıb.

    Bu oyundan sonra "mahmızlar" Premyer Liqada 22 xalla 13-cü, "qırmızılar" isə 29 xalla beşinci yerdədir.

    “Liverpul” "Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqası
    "Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

    Son xəbərlər

    02:42

    Penya: Aİ sazişi rədd etsə, MERCOSUR üstünlüyü Asiya bazarlarına verə bilər

    Digər ölkələr
    02:12

    İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" "Tottenhem"i məğlub edib

    Futbol
    01:36

    Misirin XİN başçısı: Mayamidə Qəzza üzrə görüş yaxşı keçdi

    Digər ölkələr
    01:07

    Fidan: ABŞ-də Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyini açıqladıq

    Region
    00:42

    KİV: İranda yoxsulluq və bərabərsizlik dərinləşir

    Region
    00:17

    Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetirib

    Hadisə
    00:09

    Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    23:55

    Zelenski ərazilər haqqında: Durduğumuz yerdə dayanırıq

    Digər ölkələr
    23:49

    İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti