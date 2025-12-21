İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    CAR-da atışma nəticəsində on nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    • 21 dekabr, 2025
    • 08:44
    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Yohannesburq şəhəri yaxınlığındakı qəsəbədə baş verən atışma nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, daha 10 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFP polisə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata görə, naməlum hücumçular şəhərdən 40 kilometr cənub-qərbdə yerləşən Bekkersdalda atəş açıblar.

    Hücum edənlərin küçədəki insanlara qarşı ayrı-seçkilik etmədən atəş açdıqları bildirilir.

    Hüquq-mühafizə orqanları hadisənin səbəbini araşdırır.

