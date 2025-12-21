В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 08:36
По меньшей мере 10 человек погибли и еще столько погибли в результате стрельбы в поселке недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР).
Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на полицию.
Согласно информации, неизвестные устроили стрельбу в Беккерсдале, расположенном в 40 километрах к юго-западу от города. Мотив злоумышленников не установлен.
Отмечается, что нападавшие без разбора открыли огонь по находящимся на улице людям, к настоящему времени известно о 10 погибших и 10 пострадавших.
Правоохранители расследуют инцидент.
Последние новости
09:35
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
09:11
Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона гражданДругие страны
08:56
В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захватеДругие страны
08:36
В ЮАР при стрельбе погибли 10 человекДругие страны
08:27
Фото
В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человекВ регионе
08:11
В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без светаДругие страны
07:53
Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИДругие страны
07:14
Рекордный объем нефти и газа добыт с крупнейшего морского месторождения КНРДругие страны
06:46