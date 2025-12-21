Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 08:36
    В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек

    По меньшей мере 10 человек погибли и еще столько погибли в результате стрельбы в поселке недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР).

    Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на полицию.

    Согласно информации, неизвестные устроили стрельбу в Беккерсдале, расположенном в 40 километрах к юго-западу от города. Мотив злоумышленников не установлен.

    Отмечается, что нападавшие без разбора открыли огонь по находящимся на улице людям, к настоящему времени известно о 10 погибших и 10 пострадавших.

    Правоохранители расследуют инцидент.

    стрельба ЮАР Йоханнесбург погибшие
    CAR-da atışma nəticəsində on nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    09:35

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    09:11

    Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона граждан

    Другие страны
    08:56

    В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Другие страны
    08:36

    В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек

    Другие страны
    08:27
    Фото

    В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человек

    В регионе
    08:11

    В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

    Другие страны
    07:53

    Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИ

    Другие страны
    07:14

    Рекордный объем нефти и газа добыт с крупнейшего морского месторождения КНР

    Другие страны
    06:46

    Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"

    Футбол
    Лента новостей