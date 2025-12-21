В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и еще столько погибли в результате стрельбы в поселке недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР).

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на полицию.

Согласно информации, неизвестные устроили стрельбу в Беккерсдале, расположенном в 40 километрах к юго-западу от города. Мотив злоумышленников не установлен.

Отмечается, что нападавшие без разбора открыли огонь по находящимся на улице людям, к настоящему времени известно о 10 погибших и 10 пострадавших.

Правоохранители расследуют инцидент.