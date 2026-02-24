Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    США разместят истребители F-22 на базе ВВС на юге Израиля

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 22:44
    Американские стелс-истребители F-22 вылетели сегодня из Великобритании и направились на базу ВВС Израиля на юге еврейского государства в рамках масштабного наращивания военных сил США на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что в общей сложности 12 истребителей F-22 были замечены при взлете с базы Королевских ВВС Лейкенхит в Англии, хотя один из них, по имеющимся данным, вернулся на авиабазу из-за технической неисправности. Стелс-истребители прибыли в Лейкенхит на прошлой неделе и оставались там в течение нескольких дней, предположительно из-за проблем с сопровождающими их самолетами-заправщиками.

    Переброска истребителей на Ближний Восток происходит на фоне угроз президент США Дональд Трамп о начале военных действий против Ирана в случае провала переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Ранее сообщалось, что США увеличили военное присутствие вблизи Ирана и перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.

    Лента новостей