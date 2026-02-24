Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и Ближнем Востоке

    США увеличили военное присутствие вблизи Ирана и перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в статье The Washington Post.

    Отмечается, что переброска произошла после завершения второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который закончился без особого прорыва 17 февраля.

    Нынешняя переброска является одной из крупнейших за последние более чем два десятилетия, отмечают эксперты. Специалисты полагают, что пока развертывание сил говорит о планируемой многодневной кампании без наземного вторжения.

    Наращивание американских сил последовало после угроз президента США Дональда Трампа атакой на Иран в случае отсутствия соглашения по его ядерной программе. Представители Ирана заявили, что достижение соглашения возможно, но потребует времени.

