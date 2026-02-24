В Сирии ликвидировали напавшую на КПП в Ракке ячейку ИГИЛ

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Силы безопасности переходного правительства Сирии ликвидировали ячейку террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Repоrt, об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник в службе безопасности.

    По его данным, нейтрализованная группа боевиков участвовала в нападении на КПП в провинции Ракка на северо-востоке страны. Подробностей о проведенной операции канал не приводит.

    Накануне агентство SANA сообщало, что четверо сотрудников сирийских сил безопасности погибли в результате атаки террористов ИГИЛ на блокпост, расположенный на западе города Ракка - административного центра одноименной провинции.

