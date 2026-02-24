В Сирии ликвидировали напавшую на КПП в Ракке ячейку ИГИЛ
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 22:33
Силы безопасности переходного правительства Сирии ликвидировали ячейку террористической группировки ИГИЛ.
Как передает Repоrt, об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник в службе безопасности.
По его данным, нейтрализованная группа боевиков участвовала в нападении на КПП в провинции Ракка на северо-востоке страны. Подробностей о проведенной операции канал не приводит.
Накануне агентство SANA сообщало, что четверо сотрудников сирийских сил безопасности погибли в результате атаки террористов ИГИЛ на блокпост, расположенный на западе города Ракка - административного центра одноименной провинции.
