При атаке на КПП в Ракке погибли четверо сирийских правоохранителей

При нападении боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в провинции Ракка на северо-востоке Сирии погибли четверо представителей сил безопасности.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщил источник в службе безопасности.

По его информации, атаке подвергся блокпост, расположенный на западе города Ракка - административного центра одноименной провинции. Силы внутренней безопасности отразили нападение, на место происшествия были направлены сотрудники военной полиции.

МВД Сирии в телеграм-канале сообщило, что в настоящее время подразделения полиции проводят комплексную проверку прилегающей территории. Цель операции - выследить и уничтожить оставшихся членов террористической ячейки, совершившей нападение, и полностью восстановить безопасность в этом районе.

В ведомстве отметили, что это второй случай нападения на силы внутренней безопасности в регионе за последние 48 часов. Вчера на тот же блокпост было совершено аналогичное нападение, в ходе которого погиб один военнослужащий и был нейтрализован один террорист.