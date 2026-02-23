Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    При атаке на КПП в Ракке погибли четверо сирийских правоохранителей

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 22:45
    При атаке на КПП в Ракке погибли четверо сирийских правоохранителей

    При нападении боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в провинции Ракка на северо-востоке Сирии погибли четверо представителей сил безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщил источник в службе безопасности.

    По его информации, атаке подвергся блокпост, расположенный на западе города Ракка - административного центра одноименной провинции. Силы внутренней безопасности отразили нападение, на место происшествия были направлены сотрудники военной полиции.

    МВД Сирии в телеграм-канале сообщило, что в настоящее время подразделения полиции проводят комплексную проверку прилегающей территории. Цель операции - выследить и уничтожить оставшихся членов террористической ячейки, совершившей нападение, и полностью восстановить безопасность в этом районе.

    В ведомстве отметили, что это второй случай нападения на силы внутренней безопасности в регионе за последние 48 часов. Вчера на тот же блокпост было совершено аналогичное нападение, в ходе которого погиб один военнослужащий и был нейтрализован один террорист.

    Сирия КПП провинция Ракка нападение ИГИЛ погибшие

    Последние новости

    23:00

    Представители ООН и Черногории обсудили проблемы беженцев на Балканах

    Другие страны
    22:53
    Фото

    В Счетной палате Азербайджана прошло очередное заседание коллегии

    Финансы
    22:45

    При атаке на КПП в Ракке погибли четверо сирийских правоохранителей

    Другие страны
    22:32
    Фото

    В Копенгагене подписан новый План действий между ОТГ и региональным бюро ВОЗ

    Другие страны
    22:22

    Зеленский: Проверяется версия теракта в Николаеве, где при взрыве пострадали 7 полицейских

    Другие страны
    22:12

    МИД Словакии: 20-й пакет санкций против РФ не был полностью согласован

    Другие страны
    21:54

    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

    Другие страны
    21:49

    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Другие страны
    21:45

    Резидент-координатор ООН проинформирован о подготовке к WUF13 в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей