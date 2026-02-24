Оборонные ведомства Швейцарии и США проведут переговоры в Вашингтоне

Представители Минобороны Швейцарии и США проведут переговоры в Вашингтоне 25 февраля для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства конфедерации.

"25 февраля 2026 года в Вашингтоне состоятся переговоры между министерствами обороны Швейцарии и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегацию конфедерации возглавит глава Госсекретариата по вопросам безопасности, входящего в структуру Минобороны Швейцарии, Маркус Мэдер. Он встретится с заместителем помощника министра обороны США Дэвидом Бейкером, который курирует вопросы Европы и НАТО.

"Цель встречи - обсудить ситуацию в области безопасности и двустороннее сотрудничество. Основное внимание будет уделено ситуации в области безопасности в Европе и развитию трансатлантических отношений", - указывается в тексте.