Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Джейхун Байрамов: Дискриминация мусульман в ряде стран вызывает беспокойство

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 21:52
    Джейхун Байрамов: Дискриминация мусульман в ряде стран вызывает беспокойство

    Министерство иностранных дел Азербайджана организовало ифтар для аккредитованных в нашей стране послов мусульманских стран.

    Как передает Report со ссылкой на ведомство, на вечернем приеме глава МИД Джейхун Байрамов поздравил присутствующих по случаю начала священного месяца Рамазан, пожелал мира и благополучия народам всех стран.

    Было подчеркнуто, что этот священный месяц, объединяющий исламский мир, прививает людям высокие духовные ценности.

    Азербайджан, как страна, расположенная на стыке цивилизаций и культур, продвигает мультикультурализм и религиозную толерантность на международном уровне в качестве основных столпов государственной политики.

    При этом министр выразил обеспокоенность тенденцией к дискриминации в отношении мусульман и исламофобии в ряде стран, а также на нестабильность, возникающую в результате конфликтов в мусульманском мире. Была подчеркнута важность единства и солидарности исламского мира в борьбе с подобными вызовами.

    Он также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на продолжающийся гуманитарный кризис в Газе, отметив важность мирного урегулирования конфликта.

    Далее выступил глава аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, посол Королевства Марокко в нашей стране Адиль Эмбарш. Он поздравил присутствующих по случаю месяца Рамазан.

    В завершение заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Джейхун Рустамов прочитал молитву перед ифтаром, после чего участники мероприятия приступили к трапезе.

    Фото
    Ceyhun Bayramov: Bir sıra ölkələrdə İslam dininə qarşı çevrilən diskriminasiya narahatlıq doğurur

    Последние новости

    21:52

    Джейхун Байрамов: Дискриминация мусульман в ряде стран вызывает беспокойство

    Внешняя политика
    21:51

    Женщина ударила мужа ножом из-за матча итальянской Серии A

    Футбол
    21:46

    Генассамблея ООН поддержала инициативу Украины по прочному миру

    Другие страны
    21:39

    AFP: Директор Лувра подала в отставку

    Другие страны
    21:35

    На границе Пакистана и Афганистана снова произошли столкновения

    Другие страны
    21:29

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    21:24

    Вучич подтвердил информацию о подготовке покушения на него и его семью

    Другие страны
    21:11

    Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА

    Футбол
    21:11

    Фон дер Ляйен: Принятие 20-го пакета санкций против РФ - вопрос времени

    Другие страны
    Лента новостей