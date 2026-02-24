Джейхун Байрамов: Дискриминация мусульман в ряде стран вызывает беспокойство

Министерство иностранных дел Азербайджана организовало ифтар для аккредитованных в нашей стране послов мусульманских стран.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, на вечернем приеме глава МИД Джейхун Байрамов поздравил присутствующих по случаю начала священного месяца Рамазан, пожелал мира и благополучия народам всех стран.

Было подчеркнуто, что этот священный месяц, объединяющий исламский мир, прививает людям высокие духовные ценности.

Азербайджан, как страна, расположенная на стыке цивилизаций и культур, продвигает мультикультурализм и религиозную толерантность на международном уровне в качестве основных столпов государственной политики.

При этом министр выразил обеспокоенность тенденцией к дискриминации в отношении мусульман и исламофобии в ряде стран, а также на нестабильность, возникающую в результате конфликтов в мусульманском мире. Была подчеркнута важность единства и солидарности исламского мира в борьбе с подобными вызовами.

Он также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на продолжающийся гуманитарный кризис в Газе, отметив важность мирного урегулирования конфликта.

Далее выступил глава аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, посол Королевства Марокко в нашей стране Адиль Эмбарш. Он поздравил присутствующих по случаю месяца Рамазан.

В завершение заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Джейхун Рустамов прочитал молитву перед ифтаром, после чего участники мероприятия приступили к трапезе.