    "Тоттенхэм" повысит зарплаты игрокам в случае сохранения места в Премьер-лиге

    Футбол
    • 24 февраля, 2026
    • 22:28
    Тоттенхэм повысит зарплаты игрокам в случае сохранения места в Премьер-лиге

    Руководство "Тоттенхэма" планирует пересмотреть структуру заработных плат и существенно инвестировать в состав команды в случае сохранения клуба в Английской премьер-лиге.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, руководство рассматривает возможность пересмотра зарплатной политики и начала масштабной кадровой перестройки летом.

    Реализация этого плана возможна только при условии, что команда избежит вылета в низший дивизион.

    "Шпоры" в настоящее время находятся под угрозой вылета в Чемпионшип. Под руководством главного тренера Игора Тудора клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяют всего четыре очка, а в Премьер-лиге "Тоттенхэм" не побеждает уже девять матчей подряд.

    По данным источника, если "Тоттенхэму" удастся сохранить прописку в элите, руководство намерено приобрести летом футболистов высокого уровня в ходе трансферного окна. Кроме того, в клубе признали, что на протяжении многих лет в зарплаты игроков инвестировалось недостаточно средств.

    В настоящее время фонд заработной платы "Тоттенхэма" является самым низким среди клубов "большой шестерки", и руководство понимает, что эту ситуацию необходимо менять.

    "Tottenhem" Premyer Liqada qalacağı təqdirdə klub rəhbərliyi futbolçuların maaşlarını artıracaq

