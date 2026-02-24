Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Президент Ирана: Мы не должны грубо обращаться с народом

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 22:38
    Президент Ирана: Мы не должны грубо обращаться с народом

    Недовольство иранского народа абсолютно оправдано.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании Совета по развитию культуры Корана.

    "Если граждане, обращающиеся в государственные учреждения, недовольны нашим руководством, мы должны стремиться к реформам в системе управления и не допускать грубого обращения с народом", - подчеркнул он.

    По словам президента Ирана, когда народ выражает недовольство, заявления о приверженности исламским ценностям становятся неприемлемыми: "Мы должны решать проблемы путем диалога".

