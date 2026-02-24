Президент Ирана: Мы не должны грубо обращаться с народом
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 22:38
Недовольство иранского народа абсолютно оправдано.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании Совета по развитию культуры Корана.
"Если граждане, обращающиеся в государственные учреждения, недовольны нашим руководством, мы должны стремиться к реформам в системе управления и не допускать грубого обращения с народом", - подчеркнул он.
По словам президента Ирана, когда народ выражает недовольство, заявления о приверженности исламским ценностям становятся неприемлемыми: "Мы должны решать проблемы путем диалога".
