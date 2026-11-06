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    Во Франции перевернулся школьный автобус, двое погибли, 16 ранены

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 16:44
    Во Франции перевернулся школьный автобус, двое погибли, 16 ранены

    Во Франции школьный автобус, следовавший по маршруту Лион - Бург-ан-Бресс (регион Эн), съехал с дороги и в результате аварии два человека погибли, 16 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Сообщается, что министр транспорта Филипп Табаро прибыл на место происшествия.

    "Серьезная авария с двумя погибшими: 18-летний подросток и 7-летний ребенок. Трое пострадавших в критическом состоянии госпитализированы", - заявил он.

    Министр сказал, что водитель сдал тест на наличие наркотиков или алкоголя в крови, и согласно предварительным данным, результаты отрицательные.

    Табаро отметил, что на месте происшествия мобилизованы 102 пожарных и 58 единиц техники, а также 50 жандармов. Также задействованы восемь групп мобильной службы экстренной помощи и реанимации (SMUR), два вертолета.

    По данным прокуратуры Эн, в автобусе находились 43 человека, в том числе 15 несовершеннолетних.

    Прокуратура начала расследование по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Автобусы Франция
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