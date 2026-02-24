İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik
Region
- 24 fevral, 2026
- 22:32
İran xalqının narazılığı haqlıdır.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Quran Mədəniyyətinin İnkişafı Şurasının iclasında deyib.
"Əgər idarələrə müraciət edən vətəndaşlar bizim rəhbərliyimizdən narazıdırsa, idarəetmə işlərində islahatlara çalışmalıyıq və xalqla kobud rəftar etməməliyik" , - o bildirib.
İranın Prezidentinin sözlərinə görə, xalq narazı olduğu halda müsəlmanlıq iddiası qəbuledilməzdir: "Problemləri dialoq yolu ilə həll edək".
Son xəbərlər
23:18
İsveçrə və ABŞ-nin hərbçiləri Vaşinqtonda danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
23:05
Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirikRegion
22:51
BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyibDigər ölkələr
22:47
"Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıbFutbol
22:32
Video
İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyikRegion
22:25
Vuçiç özünə və ailəsinə qarşı sui-qəsd hazırlığı barədə məlumatı təsdiqləyibDigər ölkələr
22:13
"Tottenhem" Premyer Liqada qalacağı təqdirdə klub rəhbərliyi futbolçuların maaşlarını artıracaqFutbol
22:11
Luvrun ilk qadın rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
21:55