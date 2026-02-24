İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik

    • 24 fevral, 2026
    • 22:32
    İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik

    İran xalqının narazılığı haqlıdır.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Quran Mədəniyyətinin İnkişafı Şurasının iclasında deyib.

    "Əgər idarələrə müraciət edən vətəndaşlar bizim rəhbərliyimizdən narazıdırsa, idarəetmə işlərində islahatlara çalışmalıyıq və xalqla kobud rəftar etməməliyik" , - o bildirib.

    İranın Prezidentinin sözlərinə görə, xalq narazı olduğu halda müsəlmanlıq iddiası qəbuledilməzdir: "Problemləri dialoq yolu ilə həll edək".

