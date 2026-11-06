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    AFFA nümayəndələri Praqada UEFA-nın illik konfransında iştirak ediblər

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 16:37
    AFFA nümayəndələri Praqada UEFA-nın illik konfransında iştirak ediblər

    AFFA baş katibinin müavini, UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması Komitəsinin üzvü Elçin Məmmədov və digər nümayəndələr noyabrın 4-5-də Çexiyanın paytaxtı Praqada UEFA Klub Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Davamlılığı üzrə illik konfransda iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Konfransda Avropa klublarının futbol mənzərəsi, klub lisenziyalaşdırılması sahəsində yeniliklər, maliyyə davamlılığı, idarəetmə, uyğunluq və risklərin idarə edilməsi, eləcə də maliyyə sahəsində süni intellektin tətbiqi kimi mövzular müzakirə olunub.

    Həmçinin qadın futbolunda davamlı yarışların təşkili və inkişafı, Avropa ölkələrinin klub lisenziyalaşdırılması təcrübəsi və Çexiya futbolunda bu sahənin 30 illik inkişaf yolu barədə təqdimatlar keçirilib.

    AFFA nümayəndələri Praqada UEFA-nın illik konfransında iştirak ediblər
    AFFA nümayəndələri Praqada UEFA-nın illik konfransında iştirak ediblər
    AFFA nümayəndələri Praqada UEFA-nın illik konfransında iştirak ediblər
    Elçin Məmmədov Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı (UEFA) Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    44 filmi
    44 filmi

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