Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраиле

6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО Sunbeverage в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.