Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраиле

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 12:53
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраиле

    6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО Sunbeverage в Джебраильском районе.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Освобожденные территории Азербайджана
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılda alkoqolsuz içki istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of non-alcoholic beverage production facility in Jabrayil district
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