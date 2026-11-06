Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 12:53
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6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО Sunbeverage в Джебраильском районе.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılda alkoqolsuz içki istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər
President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of non-alcoholic beverage production facility in Jabrayil district
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