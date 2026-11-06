В Баку 9 ноября ограничат движение из-за военных шествий

В Баку в связи с торжественными шествиями военнослужащих по случаю Дня Победы на ряде дорог частично ограничат движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Военный марш пройдет 9 ноября с 11:00 до 13:00 по четырем маршрутам.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывая возможные заторы на дорогах, и использовать альтернативные маршруты.

Торжественные шествия военнослужащих в Баку состоятся 9 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим маршрутам:

– Дворец имени Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр "Низами" – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг – Бакинский международный морской торговый порт;

– Аллея шехидов – комплекс "Пламенные башни" – Чемберекендский парк – станция метро "Ичеришехер" – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг Азнефть – памятник Бахрам Гуру;

– парк имени Гусейна Мусабекова – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов.

– Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" – улица Самеда Вургуна – парк Офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец имени Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

– памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец имени Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр "28 Mall".

"Водителей и других участников дорожного движения просят заблаговременно планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможные заторы по указанным направлениям и пользоваться альтернативными маршрутами", - отмечается в сообщении.