Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку 9 ноября ограничат движение из-за военных шествий

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 16:32
    В Баку 9 ноября ограничат движение из-за военных шествий

    В Баку в связи с торжественными шествиями военнослужащих по случаю Дня Победы на ряде дорог частично ограничат движение транспорта.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

    Военный марш пройдет 9 ноября с 11:00 до 13:00 по четырем маршрутам.

    Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывая возможные заторы на дорогах, и использовать альтернативные маршруты.

    Торжественные шествия военнослужащих в Баку состоятся 9 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим маршрутам:

    – Дворец имени Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр "Низами" – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг – Бакинский международный морской торговый порт;

    – Аллея шехидов – комплекс "Пламенные башни" – Чемберекендский парк – станция метро "Ичеришехер" – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг Азнефть – памятник Бахрам Гуру;

    – парк имени Гусейна Мусабекова – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов.

    – Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" – улица Самеда Вургуна – парк Офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец имени Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

    – памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец имени Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр "28 Mall".

    "Водителей и других участников дорожного движения просят заблаговременно планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможные заторы по указанным направлениям и пользоваться альтернативными маршрутами", - отмечается в сообщении.

    8 Ноября - День Победы Победные марши Ограничение движения транспорта Дорожная полиция Азербайджана
    Hərbi qulluqçuların yürüşü ilə bağlı bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq
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