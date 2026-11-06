В Азербайджане завтра скорость ветра достигнет 28 м/с

В Азербайджане 7 ноября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

В Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Агстафе в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать западный ветер, скорость которого будет достигать 20,8–28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Уджаре, Агдаше, Агсу, Кюрдамире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме, Барде будет преобладать западный ветер с порывами до 13,9–20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.