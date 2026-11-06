Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане завтра скорость ветра достигнет 28 м/с

    Экология
    • 06 ноября, 2026
    • 16:31
    В Азербайджане завтра скорость ветра достигнет 28 м/с

    В Азербайджане 7 ноября ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

    В Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Агстафе в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать западный ветер, скорость которого будет достигать 20,8–28,4 м/с.

    В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Уджаре, Агдаше, Агсу, Кюрдамире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме, Барде будет преобладать западный ветер с порывами до 13,9–20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq
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