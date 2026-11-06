Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии I этапа села Солтанлы Джебраильского района
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 12:54
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6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılın Soltanlı kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər
First phase of Soltanli village inaugurated in Jabrayil district
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