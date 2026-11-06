Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии I этапа села Солтанлы Джебраильского района

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 12:54
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии I этапа села Солтанлы Джебраильского района

    6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Освобожденные территории Азербайджана
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılın Soltanlı kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər
    First phase of Soltanli village inaugurated in Jabrayil district
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