Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

Великобритания освободила от действия санкций нефтепровод "Дружба".

Как передает Report, это следует из обновленной генеральной лицензии британского Управления по осуществлению финансовых санкций.

Исключение действует до 14 октября 2027 года, указано в документе.

"Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов, проходящих по территориям Украины, России, Беларуси, а также нескольких стран Евросоюза. Российским участком владеет дочерняя нефтепроводная компания "Транснефти".

Сегодня британский Минфин расширил перечень санкций в отношении России на 297 позиций. Под ограничения в числе попала "Транснефть".

Транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.