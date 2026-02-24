Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 22:14
    Британия вывела из-под санкций нефтепровод Дружба

    Великобритания освободила от действия санкций нефтепровод "Дружба".

    Как передает Report, это следует из обновленной генеральной лицензии британского Управления по осуществлению финансовых санкций.

    Исключение действует до 14 октября 2027 года, указано в документе.

    "Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов, проходящих по территориям Украины, России, Беларуси, а также нескольких стран Евросоюза. Российским участком владеет дочерняя нефтепроводная компания "Транснефти".

    Сегодня британский Минфин расширил перечень санкций в отношении России на 297 позиций. Под ограничения в числе попала "Транснефть".

    Транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.

    Последние новости

    22:44

    США разместят истребители F-22 на базе ВВС на юге Израиля

    Другие страны
    22:38
    Видео

    Президент Ирана: Мы не должны грубо обращаться с народом

    В регионе
    22:33

    В Сирии ликвидировали напавшую на КПП в Ракке ячейку ИГИЛ

    Другие страны
    22:28

    "Тоттенхэм" повысит зарплаты игрокам в случае сохранения места в Премьер-лиге

    Футбол
    22:21

    Оборонные ведомства Швейцарии и США проведут переговоры в Вашингтоне

    Другие страны
    22:14

    Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

    Другие страны
    22:12

    Арагчи: Имеется историческая возможность заключить соглашение

    В регионе
    22:08

    УЕФА выделил "Карабаху" более 65 миллионов манатов

    Футбол
    21:52
    Фото

    Джейхун Байрамов: Дискриминация мусульман в ряде стран вызывает беспокойство

    Внешняя политика
    Лента новостей