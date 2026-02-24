Великобритания расширила санкции против России
- 24 февраля, 2026
- 12:28
Правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка против России на 297 позиций. В обновленный перечень включены 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов.
Как сообщает Report, заявление опубликовано на сайте британского правительства.
"Новые меры направлены на дальнейшее ограничение возможностей Москвы финансировать военные действия против Украины и обходить ранее введенные санкции", - говорится в заявлении.
Под ограничения попали, в том числе иностранные компании, среди них - юрлица из ОАЭ и Китая.
В частности, санкции затронули 49 организаций и частных лиц; три гражданские компании в сфере атомной энергетики и двух физических лиц, участвующих в проектах по строительству российских атомных электростанций за рубежом; шесть объектов, связанных с российской отраслью СПГ, включая суда, торговые компании, а также терминалы "Портовая" и "Высоцк"; девять российских банков, осуществляющих трансграничные платежи.
Кроме того, санкции введены против ПАО "Транснефть" - одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, обеспечивающей транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта.
Отдельный блок ограничений касается так называемой "теневой" сети торговли нефтью. Под санкции подпали 175 компаний, входящих в нефтяную сеть "2Rivers".