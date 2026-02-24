Великобритания расширила санкции против России

Правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка против России на 297 позиций. В обновленный перечень включены 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов.

Как сообщает Report, заявление опубликовано на сайте британского правительства.

"Новые меры направлены на дальнейшее ограничение возможностей Москвы финансировать военные действия против Украины и обходить ранее введенные санкции", - говорится в заявлении.

Под ограничения попали, в том числе иностранные компании, среди них - юрлица из ОАЭ и Китая.

В частности, санкции затронули 49 организаций и частных лиц; три гражданские компании в сфере атомной энергетики и двух физических лиц, участвующих в проектах по строительству российских атомных электростанций за рубежом; шесть объектов, связанных с российской отраслью СПГ, включая суда, торговые компании, а также терминалы "Портовая" и "Высоцк"; девять российских банков, осуществляющих трансграничные платежи.

Кроме того, санкции введены против ПАО "Транснефть" - одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, обеспечивающей транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта.

Отдельный блок ограничений касается так называемой "теневой" сети торговли нефтью. Под санкции подпали 175 компаний, входящих в нефтяную сеть "2Rivers".