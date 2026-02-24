Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 12:33
Böyük Britaniya hökuməti Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirib.
"Report" xəbər verir ki, siyahıya 240 hüquqi şəxs, 7 nəfər və 50 gəmi daxil edilib.
Xəbər yenilənir...
