УЕФА выделил "Карабаху" более 65 миллионов манатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил азербайджанскому клубу "Карабах" порядка 65,8 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом написал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем аккаунте в соцсети Х.

"В рамках механизма солидарности УЕФА каждый из остальных клубов, выступающих в Азербайджанской Премьер-лиге, получит приблизительно 1,6 миллиона манатов", - отметил он.

По словам министра "Карабах" внес важный вклад в развитие спорта в нашей стране, в там числе в экономическом плане.