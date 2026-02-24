УЕФА выделил "Карабаху" более 65 миллионов манатов
Футбол
- 24 февраля, 2026
- 22:08
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил азербайджанскому клубу "Карабах" порядка 65,8 миллиона манатов.
Как сообщает Report, об этом написал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем аккаунте в соцсети Х.
"В рамках механизма солидарности УЕФА каждый из остальных клубов, выступающих в Азербайджанской Премьер-лиге, получит приблизительно 1,6 миллиона манатов", - отметил он.
По словам министра "Карабах" внес важный вклад в развитие спорта в нашей стране, в там числе в экономическом плане.
