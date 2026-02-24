Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    УЕФА выделил "Карабаху" более 65 миллионов манатов

    Футбол
    • 24 февраля, 2026
    • 22:08
    УЕФА выделил Карабаху более 65 миллионов манатов

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил азербайджанскому клубу "Карабах" порядка 65,8 миллиона манатов.

    Как сообщает Report, об этом написал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем аккаунте в соцсети Х.

    "В рамках механизма солидарности УЕФА каждый из остальных клубов, выступающих в Азербайджанской Премьер-лиге, получит приблизительно 1,6 миллиона манатов", - отметил он.

    По словам министра "Карабах" внес важный вклад в развитие спорта в нашей стране, в там числе в экономическом плане.

