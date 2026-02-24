"Qarabağ" klubu UEFA-dan 65 milyon manatdan çox vəsait alıb
- 24 fevral, 2026
- 21:50
"Qarabağ" futbol klubu UEFA tərəfindən təxminən 65.8 milyon manat vəsait əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov özünün "X"dəki hesabında yazıb.
"UEFA həmrəylik mexanizmi çərçivəsində Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən digər klublarımızın hər biri təxminən 1.6 milyon manat əlavə vəsait qazanacaq" , o qeyd edib.
Fərid Qayıbovun sözlərinə görə, "Qarabağ" ölkəmizdə real potensialı olan idman iqtisadiyyatına mühüm töhfə verib.
🇦🇿 Bu gün “Qarabağ” Futbol Klubu UEFA Çempionlar Liqasında, yəqin ki, sonuncu oyununa çıxır.— Farid Gayibov (@faridgayibov) February 24, 2026
Komandamızın Bakıda keçirilən ev oyunlarında ölkəmizə 8500-ə yaxın xarici azarkeş səfər edib,
klub UEFA tərəfindən təxminən 65.8 milyon manat vəsait əldə edib, UEFA həmrəylik mexanizmi pic.twitter.com/qSZHnhdp7d