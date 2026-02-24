İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 21:50
    Qarabağ klubu UEFA-dan 65 milyon manatdan çox vəsait alıb

    "Qarabağ" futbol klubu UEFA tərəfindən təxminən 65.8 milyon manat vəsait əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov özünün "X"dəki hesabında yazıb.

    "UEFA həmrəylik mexanizmi çərçivəsində Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən digər klublarımızın hər biri təxminən 1.6 milyon manat əlavə vəsait qazanacaq" , o qeyd edib.

    Fərid Qayıbovun sözlərinə görə, "Qarabağ" ölkəmizdə real potensialı olan idman iqtisadiyyatına mühüm töhfə verib.

    UEFA Çempionlar Liqası Fərid Qayıbov

