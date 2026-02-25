Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Пентагон настаивает на открытии ИИ-модели Anthropic

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 03:46
    Пентагон настаивает на открытии ИИ-модели Anthropic

    Глава Пентагона Пит Хегсет потребовал от генерального директора ИИ-стартапа Anthropic Дарио Амодея до конца недели предоставить ведомству неограниченный доступ к модели искусственного интеллекта Claude.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

    Сообщается, что крайний срок, установленный Хегсетом,- 17:00 27 февраля (2:00 по бакинскому времени 28 февраля).

    Ранее руководство Anthropic заявило о желании установить "барьеры" в свою ИИ-модель, не позволяющие использовать Claude в неэтичных целях. Пит Хегсет раскритиковал позицию компании. Он заявил, что при закупке техники у Boeing компания не диктует Пентагону, как военные должны использовать самолеты, и тот же принцип должен применяться к ИИ. В ведомстве добавили, что использование подобных технологий и так будет ограничиваться законодательством США.

    По информации источников, чиновники рассматривают возможность применения Закона об оборонном производстве для принуждения Anthropic к сотрудничеству. Кроме того, чиновники сомневаются в надежности компании и рассматривают возможность внести ее в группу "риска в цепочке поставок", что фактически вытеснит ее из госзаказа.

