Пентагон настаивает на открытии ИИ-модели Anthropic

Глава Пентагона Пит Хегсет потребовал от генерального директора ИИ-стартапа Anthropic Дарио Амодея до конца недели предоставить ведомству неограниченный доступ к модели искусственного интеллекта Claude.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Сообщается, что крайний срок, установленный Хегсетом,- 17:00 27 февраля (2:00 по бакинскому времени 28 февраля).

Ранее руководство Anthropic заявило о желании установить "барьеры" в свою ИИ-модель, не позволяющие использовать Claude в неэтичных целях. Пит Хегсет раскритиковал позицию компании. Он заявил, что при закупке техники у Boeing компания не диктует Пентагону, как военные должны использовать самолеты, и тот же принцип должен применяться к ИИ. В ведомстве добавили, что использование подобных технологий и так будет ограничиваться законодательством США.

По информации источников, чиновники рассматривают возможность применения Закона об оборонном производстве для принуждения Anthropic к сотрудничеству. Кроме того, чиновники сомневаются в надежности компании и рассматривают возможность внести ее в группу "риска в цепочке поставок", что фактически вытеснит ее из госзаказа.