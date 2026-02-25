В Турции разбился истребитель F-16

Истребитель F-16, принадлежащий флоту 9-го командования главной реактивной авиабазы, потерпел крушение, в результате чего погиб пилот.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщил губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

Крушение, по информации губернатора, произошло около 01:50 по бакинскому времени во время выполнения планового задания.

В свою очередь, турецкое издание Yeni Akit сообщило, что Минобороны Турции подтвердило информацию о крушении истребителя. Также сообщается, что военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета, а комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения.