Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Турции разбился истребитель F-16

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 04:30
    В Турции разбился истребитель F-16

    Истребитель F-16, принадлежащий флоту 9-го командования главной реактивной авиабазы, потерпел крушение, в результате чего погиб пилот.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщил губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

    Крушение, по информации губернатора, произошло около 01:50 по бакинскому времени во время выполнения планового задания.

    В свою очередь, турецкое издание Yeni Akit сообщило, что Минобороны Турции подтвердило информацию о крушении истребителя. Также сообщается, что военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета, а комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения.

    Турция истребитель F-16 крушение
    Türkiyədə "F-16" qəzaya uğrayıb, pilot şəhid olub

    Последние новости

    04:30

    В Турции разбился истребитель F-16

    В регионе
    04:17

    Сирийская армия подверглась атаке террористов

    Другие страны
    03:46

    Пентагон настаивает на открытии ИИ-модели Anthropic

    Другие страны
    03:21

    Футболист "Карабаха": Против "Ньюкасла" мы провели два совершенно разных матча

    Футбол
    03:13

    Главный тренер "Ньюкасла": После преимущества со счетом 2:0 стало сложнее вскрывать оборонительную линию "Карабаха"

    Футбол
    03:13

    Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

    Другие страны
    02:59

    Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

    Футбол
    02:46

    Ким Чен Ын доверил руководство ядерными силами КНДР своей 13-летней дочери

    Другие страны
    02:11

    Генсек ООН: Война в Украине - пятно на нашей коллективной совести

    Другие
    Лента новостей