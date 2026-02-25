В Турции разбился истребитель F-16
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 04:30
Истребитель F-16, принадлежащий флоту 9-го командования главной реактивной авиабазы, потерпел крушение, в результате чего погиб пилот.
Как передает Report, об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщил губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.
Крушение, по информации губернатора, произошло около 01:50 по бакинскому времени во время выполнения планового задания.
В свою очередь, турецкое издание Yeni Akit сообщило, что Минобороны Турции подтвердило информацию о крушении истребителя. Также сообщается, что военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета, а комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения.
В Турции разбился истребитель F-16
