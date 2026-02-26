В британском парламенте выдвинута законодательная инициатива о Ходжалинском геноциде

Депутат Палаты общин (нижняя палата) парламента Великобритании Боб Блэкман выдвинул законодательную инициативу, связанную с Ходжалинским геноцидом.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте законодательного органа.

В документе напоминается о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка России в Ходжалы в 1992 году, подчеркивается, что 613 мирных азербайджанцев были жестоко убиты, среди них - 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Ходжалинская трагедия была оценена как тяжкое преступление, совершенное против граждан Азербайджана.

В законодательной инициативе также приветствуются шаги, предпринятые в направлении нормализации и устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.