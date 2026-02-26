Глава МИД: Ходжалинский геноцид — одно из тяжелейших преступлений в рамках армянской агрессии
- 26 февраля, 2026
- 00:45
Обеспечение справедливости по-прежнему остается главной задачей для предотвращения повторения таких ужасных преступлений, как Ходжалинский геноцид.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в публикации на своей странице в соцсети X.
Глава МИД отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из тяжелейших преступлений, совершенных в период агрессии Армении против Азербайджана.
"В этот скорбный день мы с глубокой печалью чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида", - заявил Дж. Байрамов.
