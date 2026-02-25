Сирийская армия подверглась атаке террористов

Террористы из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили вооруженное нападение в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, боевики атаковали штаб 86-й дивизии сирийской армии в пограничном с Ираком городе Бу-Кемаль. В правительственных силах есть убитые и раненые, их численность уточняется.

24 февраля во второй половине дня обстреляли блокпосты сил внутренней безопасности в районах Эль-Багуз и Суса на восточном берегу реки Евфрат. В обоих случаях ответственность за нападения взяли на себя банды ИГ. В ночь с 23 на 24 февраля боевики совершили нападение на армейский штаб в городе Меядин, в ходе перестрелки погиб один солдат.

Министр внутренних дел арабской республики Анас аль-Хаттаб в заявлении, распространенном в X, сообщил, что военное командование и силы безопасности начали операцию по ликвидации подпольных ячеек ИГ на востоке Сирии, которые активизировали свои вылазки. "ИГ отчаянно пытается сорвать процесс укрепления государственной власти в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, - указал он. - В ответ мы проводим рейды на базы террористов и преследуем их преступные банды с целью восстановления стабильности в регионе".

По данным новостного портала Al Modon, с 17 февраля в результате нападений боевиков на востоке страны погибли 13 человек, включая мирных жителей и военнослужащих.